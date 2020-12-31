ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تلقى نشاط السياحة ضربة موجعة هي الأشد إيلاما في 2020 بفعل الجائحة، في ظل قيود السفر وحظر التجمعات لعدة أشهر.
يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من نصف مليون مسافر خلال الأسبوع الأول من العام القادم.
يمكنك القيام بجولة سياحية في شرق أسيا وخاصة كوريا الشمالية التي يوجد بها العديد من الأماكن السياحية التي يمكنك الاستمتاع بها.
شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو اليوم اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات.
إذا كنت من محبي القيام برحلات السفاري عليك باختيار واحدة من هذه المناطق المميزة حول العالم بهذه النوعية من الرحلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. أفضل رحلات سفاري وتجميد مطار موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.