موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. أفضل رحلات سفاري وتجميد مطار موسكو

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تلقى نشاط السياحة ضربة موجعة هي الأشد إيلاما في 2020 بفعل الجائحة، في ظل قيود السفر وحظر التجمعات لعدة أشهر.

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من نصف مليون مسافر خلال الأسبوع الأول من العام القادم.

يمكنك القيام بجولة سياحية في شرق أسيا وخاصة كوريا الشمالية التي يوجد بها العديد من الأماكن السياحية التي يمكنك الاستمتاع بها.

شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو اليوم اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات.

إذا كنت من محبي القيام برحلات السفاري عليك باختيار واحدة من هذه المناطق المميزة حول العالم بهذه النوعية من الرحلات.

