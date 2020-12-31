موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. حصاد 2020 وأعظم متاحف السيارات

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قدمت ماركة السيارات الكورية الجنوبية، هيونداي لأسواق السيارات على مدار عام 2020، مجموعة متميزة من الموديلات، وصل عددها لـ13 موديلا.

أعلنت إندونيسيا الأربعاء، أنها وقعت عقدا بقيمة 9.8 مليارات دولار مع مجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية لإنتاج بطاريات ليثيوم للمركبات.

أعادت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا تصميم سيارتها التي تعمل بخلايا الوقود "ميراي" لزيادة مداها وتحسين كفاءتها وسعرها.



شهد عام 2020 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، وتحديدا التابعة لفئة SUV صغيرة الحجم، من مختلف الماركات البارزة.

أعلنت شركة هيونداي الكورية للسيارات عن طرح نسخة جديدة من طراز Kona N، بمقطع تشويقي.



أطلقت شركة سكودا الموديل الخاص Clever من أيقونتها أوكتافيا Octavia، والذي يتمتع بتجهيزات إضافية ويتوفر بسعر يبدأ من 25 ألفا و821 يورو.

لم تفقد أعظم متاحف السيارات حول العالم بريقها لما تحتفظ به من مجموعة استثنائية من الموديلات رغم أزمة كورونا.

يعتبر تنظيف فلتر مكيف سيارتك من الخطوات الأولى للحفاظ على نظافة السيارة والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، إليكم طريقة تنطيفه.

المقارنة بين طراز هوندا CR-V و نسخة عام 2021 الجديدة العاملة بمحرك هجين من طراز تويوتا RAV4.

ضمن حصاد العام، نرشح لك قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت خلال 2020، وتتبع فئة "كومباكت كروس أوفر"، من مختلف الماركات.



تعاني شركة فورد الأمريكية من تأخر في طرح عدد كبير من شاحناتها المرتقبة F-150 بنسختها الأحدث لعام 2021.

إليكم مواصفات وعيوب النسخة الجديدة من سيارة بروتون ساجا 2021 الجديدة العائلية المريحة وأسعارها في مصر.



تشهد صناعة السيارات خلال عام 2021 تقاعد مجموعة كبيرة من السيارات التي ستطرح لآخر مرة.

يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من سيارات فئة الـ SUV، وعلى رأسها طرازا تويوتا RAV4 الياباني وفولكسفاجن تيجوان الألماني.

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو النقاب عن مواصفات النسخة الجديدة من سيارتها إم5 إس. سي للعام المقبل.