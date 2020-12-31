الرئيس التونسي يكشف خطايا الإخوان: مطالب الشعب لم تتحقق

في إطار رسائله المبطنة المنتقدة للإخوان، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، فشل هذه الجماعة في تحقيق مطالب الشعب على مدار 10 سنوات.

وقال الرئيس التونسي في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد 2021، إن البرلمان فشل في مواجهة أزمات البلاد، حيث الأغلبية البرلمانية التي تضم تحالف حزب قلب تونس وحركة النهضة الإخوانية وائتلاف الكرامة.

وأكد قيس سعيد أن مطالب الشعب التونسي التي رفعها منذ 10 سنوات، لم يتحقق منها شيء، بل ازدادت الأوضاع سوءا في ظل الحكومات السابقة (وهي حكومات الإخوان)، داعيا إلى تعديل النظام السياسي البرلماني .

ويحكم تونس نظامًا برلمانيًا منذ سنة 2014، تم إقراره من قبل حركة النهضة وحلفائها على غرار الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

وكشف الرئيس التونسي عن وجود استياء دولي من المسار الذي اتبعته البلاد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا بأن العديد من الدول قالت لتونس: "ساعدونا حتى نتمكن من تقديم العون لكم".

واتهم سعيد سلوك الإخوان بشكل مبطن، مؤكدا أنهم يحاولون إحباط كل عمل إيجابي، قائلا" ليس المهم لدى هؤلاء الاستجابة لمطالب الشعب وإنما عرقلة كل المبادرات الإيجابية" .

وتابع قوله: "أشعر أني من كوكب آخر عندما استمع الى المغالطات (في إشارة إلى خطاب الإخوان) والكذب الذي يحترفه بعض الساسة في تونس".