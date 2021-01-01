رسميا.. المملكة المتحدة تغادر السوق الأوروبية الموحدة

خرجت المملكة المتّحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الخميس الساعة 23,00 بالتوقيت المحلّي وتوقيت جرينتش، لتكمل بذلك انفصالها التاريخي عن الاتحاد الأوروبي بعد 47 عامًا من العيش المشترك.

واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني، تتوقف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي الذي خرجت منه رسميًا في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي كلمة له بمناسبة العام الجديد، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بريكست يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "سخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون: "إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود".

وفي تصريح سابق له، وصف جونسون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، بأنه "هدية" عيد الميلاد للبريطانيين.



والأسبوع الماضي، أسدل الستار على نحو 10 شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل، حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.