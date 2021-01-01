الصومال يدين تفجيرات مطار عدن باليمن

أدان الصومال، مساء الخميس، التفجيرات التي ضربت مطار عدن في اليمن وفق بيان رسمي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان صحفي "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية استهداف مطار عدن في الجمهورية اليمنية بثلاثة تفجيرات الأربعاء الماضي، أثناء وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء".
وأكد البيان تضامن الصومال الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق، معربا عن خالص التعازي لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ونجت الحكومة اليمنية من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مهبط المطار وصالة الاستقبال بـ3 صواريخ باليستية إيرانية، في مجزرة لن تكون آخر جرائم المليشيات الحوثية وآلة موتها التي تتحرك على أشلاء اليمنيين منذ تمردها في معقلها بصعدة عام 2004.
وتوالت الإدانات العربية والأممية للتفجيرين الغادرين للتنديد بالتفجير الإرهابي الجبان الذي يستهدف تخريب الاتفاق السياسي، مطالبين بوجوب التحرك دوليا لمحاسبة مرتكبي الجريمة، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، فذلك هو الضامن الحقيقي لإيقاف نزيف الدم اليمني.
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