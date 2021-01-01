قتيلان في هجومين منفصلين بأفغانستان

قتل شخصان في هجومين منفصلين بشمال وجنوب أفغانستان، طبقا لوسائل إعلام أفغانية الجمعة.
وقالت الشرطة الأفغانية إن عبدي جاهد، وهو أحد نشطاء المجتمع المدني من إقليم باغلان، قتل في هجوم شنه مسلحون في منطقة الشرطة الـ17 في كابول مساء الخميس، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.
وذكرت الشرطة أن ناشط المجتمع المدني من منطقة "نهرين" بالإقليم الواقع شمال البلاد.
وفي الوقت نفسه، قتل أحد شيوخ القبائل في هجوم شنه رجال مسلحون مجهولون في مدينة "لاشكارجاه" التابعة لإقليم هلمند جنوب أفغانستان الخميس، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون.
يشار إلى أن الهجمات المستهدفة زادت في كابول خلال الشهرين الماضيين.
وأشار استطلاع رأي نشرته قناة "طلوع نيوز" في 21 ديسمبر/كانون أول الماضي إلى أن كابول شهدت 60 حادثا متعلقا بالأمن في 64 يوما قتل فيه 133 شخصا وأصيب 280 آخرين.
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