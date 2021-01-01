سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 1 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، في شركات الصرافة وبعض فروع البنوك بالفنادق.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفع اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أسعار الدولار، والعملات العربية.

استقرار الريال السعودي

وفي البنوك، استقر متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 4.180 جنيه للشراء و 4.207 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.09 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند 4.24 جنيه.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و19.38 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وزاد متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع، مقابل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.269 جنيه للشراء و 4.297 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، نحو 51.53 جنيه للشراء و 51.91 جنيه للبيع، مقابل 51.46 جنيه للشراء، و 51.92 جنيه للبيع، أمس.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.