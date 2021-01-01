إخلاء سفينة في المياه الدولية العراقية بعد التصاقها بلغم بحري

أعلنت السلطات العراقية إخلاء سفينة في المياه الدولية بعد التصاق لغم بحري كبير فيها.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه تم إنقاذ سفينة تابعة لشركة "سومو" في المياه الدولية التصق بها جسم غريب يعتقد "أنه لغم بحري".

وقالت الخلية، في بيان، إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد ٢٨ ميلا بحريا عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية.

وأضافت أنه تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية.

وتابعت أن الفريق توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها.

ولفت إلى أنه مازال فريق المعالجة مستمرا بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة.

وتتعرض الملاحة الدولية في الخليج العربي لتهديدات متواصلة من مليشيا الحوثي الموالية لإيران بالإضافة للتهديدات التي تمثلها طهران نفسها.

واشنطن تحصن "المنطقة الخضراء" بـ30 مدرعة للجيش العراقي



ولوحت إيران باستهداف ناقلات النفط ونفذت في عدد من المرات تهديدها واحتجزت أطقم سفن غربية في إطار صراعها المفتوح مع الولايات المتحدة التي تقود جهودا دولية للحيلولة دون امتلاك طهران سلاحا نوويا.

وتلجأ إيران للساحة العراقية في حرب بالوكالة تشنها مليشيات موالية لها على المصالح الأمريكية في البلد العربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الأمريكية في بغداد، تقديم 30 سيارة مدرعة من قبل الولايات المتحدة للجيش العراقي.

دعم يأتي لتأمين "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في العاصمة العراقية، والتي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والبعثات الدولية، في ظل ما تشهده من استهداف صاروخي بين الحين والآخر من قبل فصائل تعمل لصالح إيران.