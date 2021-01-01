تعرف على أهم طرازات مازدا وميتسوبيشي خلال 2020

قدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لكافة الطرازات التي قدمها كل من عمالقة صناعة السيارات اليابانية، "ميتسوبيشي"، و"مازدا" خلال عام 2020.
وقال الموقع، أن الشركتان، قدمتا مجموعة متواضعة من السيارات، ولكنها ذات قدرات متميزة.
وكشف موقع "كار أند درايفر"، عن أبرز مواصفات هذه الطرازات، وكان إجمالي السيارات الي طرحتها مازدا في 2020، 7 طرازات، فيما قدمت ميتسوبيشي 4 طرازات فقط.
7 طرازات لمازدا
جاء في مقدمة الطرازات التي طرحتها مازدا طراز 2020 MX-5 Miata
التكلفة الافتتاحية: 27.525 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 181 حصانا
عزم الدوران: 151 لفة/قدم
مازدا 2020 CX-30
التكلفة الافتتاحية: 23 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 186 حصان
عزم الدوران: 186 لفة/قدم
مازدا 2020 CX-9
التكلفة الافتتاحية: 34.990 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 310 لفة/قدم
مازدا 2020 CX-5
التكلفة الافتتاحية: 26.290 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 250 حصان
عزم الدوران: 320 لفة/قدم
مازدا 2020 CX-3
التكلفة الافتتاحية: 21.740 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 1
عزم الدوران: 146 لفة/قدم
مازدا 2020 Mazda 6التكلفة الافتتاحية: 25.045 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 187 حصان
عزم الدوران: 186 لفة/قدم
مازدا 2020 Mazda 3
التكلفة الافتتاحية: 22.445 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 174 حصان
عزم الدوران: 180 لفة/قدم
وجاء في مقدمة ما طرحته ميتسوبيشي، طراز 2020 Outlander Sport
التكلفة الافتتاحية: 23.790 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
عزم الدوران: 145 لفة/قدم
ميتسوبيشي 2020 Mirage G4
التكلفة الافتتاحية: 16.135 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 74 حصان
عزم الدوران: 74 لفة/قدم
ميتسوبيشي 2020 Mirage
التكلفة الافتتاحية: 15.265 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
عزم الدوران: 74 لفة/قدم
ميتسوبيشي 2020 Eclipse Cross
التكلفة الافتتاحية: 24.190 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 152 حصان
عزم الدوران: 184 لفة/قدم
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