تعرف على أهم طرازات مازدا وميتسوبيشي خلال 2020

قدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لكافة الطرازات التي قدمها كل من عمالقة صناعة السيارات اليابانية، "ميتسوبيشي"، و"مازدا" خلال عام 2020.

وقال الموقع، أن الشركتان، قدمتا مجموعة متواضعة من السيارات، ولكنها ذات قدرات متميزة.

وكشف موقع "كار أند درايفر"، عن أبرز مواصفات هذه الطرازات، وكان إجمالي السيارات الي طرحتها مازدا في 2020، 7 طرازات، فيما قدمت ميتسوبيشي 4 طرازات فقط.

7 طرازات لمازدا

جاء في مقدمة الطرازات التي طرحتها مازدا طراز 2020 MX-5 Miata

التكلفة الافتتاحية: 27.525 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 181 حصانا

عزم الدوران: 151 لفة/قدم

مازدا 2020 CX-30

التكلفة الافتتاحية: 23 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 186 حصان

عزم الدوران: 186 لفة/قدم

مازدا 2020 CX-9

التكلفة الافتتاحية: 34.990 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 250 حصانعزم الدوران: 310 لفة/قدم

مازدا 2020 CX-5

التكلفة الافتتاحية: 26.290 ألف دولار



عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 250 حصان

عزم الدوران: 320 لفة/قدم

مازدا 2020 CX-3

التكلفة الافتتاحية: 21.740 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 1

قوة المحرك: 148 حصانعزم الدوران: 146 لفة/قدم

مازدا 2020 Mazda 6

التكلفة الافتتاحية: 25.045 ألف دولارعدد الفئات المتوفرة: 5قوة المحرك: 187 حصانعزم الدوران: 186 لفة/قدم

مازدا 2020 Mazda 3

التكلفة الافتتاحية: 22.445 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 174 حصان

عزم الدوران: 180 لفة/قدم

وجاء في مقدمة ما طرحته ميتسوبيشي، طراز 2020 Outlander Sport

التكلفة الافتتاحية: 23.790 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 148 حصانعزم الدوران: 145 لفة/قدم

ميتسوبيشي 2020 Mirage G4

التكلفة الافتتاحية: 16.135 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 74 حصان

عزم الدوران: 74 لفة/قدم

ميتسوبيشي 2020 Mirage

التكلفة الافتتاحية: 15.265 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4





قوة المحرك: 78 حصانعزم الدوران: 74 لفة/قدم

ميتسوبيشي 2020 Eclipse Cross

التكلفة الافتتاحية: 24.190 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 152 حصان

عزم الدوران: 184 لفة/قدم



