ميزانية دفاعية تشمل عقاب تركيا.. الكونجرس يتجاوز فيتو ترامب

تجاوز مجلس النواب الأمريكي "فيتو" الرئيس دونالد ترامب على قانون الميزانية الدفاعية بحجم 740 مليار دولار، الذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
وصوت 322 نائبا الإثنين لصالح إسقاط فيتو ترامب مقابل 87 صوتا ضده.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بشكل نهائي هذا الأسبوع.
واستخدم الرئيس الأمريكي يوم 23 ديسمبر/كانون الأول حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فيتو ترامب، واصفة إياه بأنه "عمل متهور يضر بالقوات المسلحة ويعرض الأمن القومي للخطر".
وكان فيتو ترامب متوقعا، إذ أنه هدد باستخدامه أكثر من مرة في وقت سابق، ولكن الكونجرس تبنى مشروع القانون بأكثر من ثلثي الأصوات في كل من مجلسيه، ما كان يوحي بأنه سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس.
ومشروع القانون يتضمن فرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" اللذين تنفذهما روسيا بالتعاون مع دول أوروبية وتركيا، إضافة إلى عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.
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