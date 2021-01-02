موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. احتجاجات إيران وأول إتاوات أردوغان

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واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياساته الفاشلة التي أدت إلي إفقار الشعب، وقدم أول هداياه في العام الجديد بزيادة رسوم عبور الجسور.

تنهى مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية العملاقة في المنتجات الفاخرة، عملية شراء شركة "تيفاني" الأمريكية للمجوهرات الخميس المقبل.

تكثّف ماركات السلع الفاخرة الجهود لتعزيز مبيعاتها وخدماتها على الإنترنت، في ظلّ إغلاق المتاجر وتوقّف السفر بسبب وباء كورونا.

ودع الشعب الإيراني عام 2020 بموجة احتجاجات على سياسات نظام طهران الجائرة التي أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد.

توقع تشو تساي نينغ خبير التنقيب لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية، أن يفوق إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في 2025.

حافظت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، على مستوياتها المرتفعة بالتزامن مع استقرار عالمي مع تعطل بورصات العالم بمناسبة رأس السنة.

تخضع العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن لشروط اتفاق تجاري واقتصادي، بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، في شركات الصرافة وبعض فروع البنوك بالفنادق.

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى اعتزام شركات المحمول في مصر رفع أسعار خدمات الاتصالات.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، في شركات الصرافة وبعض فروع البنوك في الفنادق والمطارات.