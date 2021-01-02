بالفيديو.. اعتقال فلسطينية نظمت حفلا موسيقيا بمقام النبي موسى

أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة في "مقام النبي موسى" شرقي القدس المحتلة؛ ردا على إقامة حفل موسيقي صاخب الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة مشاركة العشرات في حفل غنائي صاخب، نظمته الدي جي الفلسطينية سما عبدالهادي، السبت الماضي، في ساحة المقام ما أثار غضبا من بعض الفلسطينيين.





واعتُقلت سما عبد الهادي، الموسيقية المعروفة بـ "ملكة التكنو الفلسطينية". يوم الأحد، رغم قولها إنها حصلت على التصاريح اللازمة من وزارة السياحة لتصوير فيلم يتضمن مشاهد حفلات تكنو، لكن بعض المسلمين الفلسطينيين المتدينين قالوا إن المناسبة كانت "غير محترمة".





وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، الذي حضر احتفالا في مقام النبي موسى العام الماضي بعد الانتهاء من أعمال التجديد الممولة من الاتحاد الأوروبي، لجنة للتحقيق في الحادث.

ورفضت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، طلب سما الإفراج عنها بكفالة ومددت احتجازها 15 يوما.





وتعيش سما عبدالهادي (30 عاماً) في باريس، وتعمل في المجال الموسيقي هناك، وسافرت إلى فلسطين منذ نحو شهر لإنجاز مشروع موسيقي يهدف إلى تصوير عدد من الفيديوهات عن الموسيقى الإلكترونية في فلسطين، حيث يتم إنتاجها وتصويرها في مواقع أثرية وسياحية، ليتم نشرها على محطتي موسيقى عالميتين.





وتقول شقيقتها ربى عبدالهادي إن “الهدف من المشروع هو الترويج لفلسطين بمواقعها الأثرية من خلال موسيقى التكنو العالمية، وهو جزء من مشروع بويلير روم”.

وقدمت سما عبدالهادي خطابا لوزارة السياحة الفلسطينية تطلب فيه إذن تصوير في 7 مواقع أثرية، وردّت الوزارة بالموافقة على 3 منها، وإحداها هو مقام النبي موسى.





وبينما يُصوّر الحفل افتراضياً في ساحة البازار المجاورة للمقام، اقتحم المكان أشخاص أتوا فجأة في باصات، حاملين عصياً، ليهاجموا المشاركين في التصوير، واتهموهم بأنهم “يدنّسون المسجد”.





وتقول ربى في تصريحات صحفية: “أعتقد أن سبب اعتقال السلطات الفلسطينية لأختي مرتبط تحديداً بنوع الموسيقى الذي تقدمه، هناك من لا تستهويه موسيقى التكنو فيربطها بالمخدرات والشعوذة والإلحاد على الفور".





وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن سما عبدالهادي، بينما طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبتها لإهانتها مقام النبي موسى.





وسارع آخرون إلى اعتبار الأمر صراعا على هوية المكان، فتمت الدعوة إلى إنقاذ المقام، وكان نتيجة ذلك توافد مئات المصلين على المقام لأداء صلاة الجمعة فيه.



