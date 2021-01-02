أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في تعاملات مساء الجمعة، رغم استقرار عالمي مع تعطل بورصات العالم بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وواصل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، الارتفاع في تعاملات مساء الجمعة، ليصل إلى 828 جنيها، مقابل 827 جنيها في تعاملات الصباح، رغم هدوء التعاملات في بداية العام الجديد.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى نحو 946.25 جنيه، مقابل 945.25 جنيه في تعاملات صباح الجمعة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 709.75 جنيه، مقابل 708.75 جنيه، فيما صعد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 6624 جنيها مقابل 6616 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

والخميس، الذي يعتبر آخر أيام التداول في العام 2020، استقر الذهب مع استمرار خسائر الدولار، ليتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء سنوي في عقد بدعم من الضبابية الاقتصادية وفي ظل توزيع الحكومات حول العالم تحفيزا ضخما لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1892.97 دولار للأوقية (الأونصة)، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على زيادة 0.1% إلى 1895.10 دولار.

وربح المعدن النفيس 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.

ويعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي من المرجح أن ينجم عن إجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة والسياسات النقدية فائقة التيسير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فاق أداء الفضة الذهب هذا العام بمكسب 48% تقريبا، وهو أفضل أداء سنوي منذ 2010، لكن السعر الفوري للفضة نزل 1.2% اليوم إلى 26.30 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو: "نتوقع مزيدا من التفوق لأداء الفضة في 2021 على أساس وجود المزيد من الظروف المواتية بفعل التحول نحو الطاقة الأكثر نظافة، مما يرفع الطلب الصناعي، إلى جانب التعافي الاقتصادي المتوقع، وهو ما يعود بالنفع على الفضة أكثر منه على الذهب".