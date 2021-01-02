"المهنيين" السوداني يحذر من فراغ أمني بالخرطوم

حذر تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، من فراغ أمني بالخرطوم، على خلفية اعتداءات على الأهالي وسياراتهم، منذ مساء الخميس.
وأكد تجمع المهنيين، في بيان، أن هناك مجموعات تتحرك وتمارس هذه التعديات، في ظل غياب دور الشرطة وتغاضيها عن التصدي للمعتدين.
ولفت إلى أن "هذه ليست أحداثا عفوية أو معزولة، ومن يقومون بها يتم تحريكهم من جهات تتعمد اختلاق فوضى، ومعارك جانبية تؤزم الوضع وتنشر الذعر وسط الأهالي".
وأضاف: "من يقفون وراء هذه البلبلة الأمنية هم دوائر هدفها إلصاق الفوضى والتفلت للمدنية، وتبرير مزيد من التضييق على الحريات ومقايضتها بالأمن".
وأشار إلى أنها "محاولة بائسة أدركها شعبنا بعد مجازر فض الاعتصام ولن تنطلي عليه الآن".
ولفت إلى أن "حفظ الأمن داخل المدن ومناطق سكن المواطنين واجب الشرطة الأساسي، ما يؤكد على ضرورة تقوية الشرطة السودانية ورفع قدراتها للقيام بدورها الحاسم في حفظ الأمن".
وشدد على "ضرورة الإسراع في تنقية صفوفها من القيادات والعناصر المعادية لثورة الشعب".
وطالب تجمع المهنيين، والي الولاية أيمن خالد ولجنة الولاية الأمنية بـ"التحرك الفوري للجم هذه المجموعات واتخاذ ما يلزم لحماية الأهالي وممتلكاتهم".
وناشد لجان المقاومة بالأحياء "رصد هؤلاء المتفلتين والتبليغ الفوري لدى الشرطة عن هوياتهم وتحركاتهم، وعدم الانجرار لمحاولات هذه العصابات ومن يقف خلفها لتوسيع دائرة العنف والعنف المضاد".
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أمهل الحكومة وقوات الدعم السريع، السبت الماضي، 15 يوما لرفع حصانة ضباط اعتقلوا وعذبوا شخصا حتى وافته المنية.
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