"إل جي" تبتكر ثلاجة ذكية لمواجهة كورونا

اتجه العديد من المستهلكين للأجهزة الذكية، الداعمة لتقنية الأمر الصوتي، وسط تفشي جائحة كورونا خلال عام 2020.
ووفقا للعديد من الخبراء فإن تقنية الأمر الصوتي الذكية، اكتسبت شعبية كبيرة خلال العام المنقضي.
واستغلت هذا الإقبال والشعبية، العديد من شركات صناعة الأجهزة المنزلية، وفي مقدمتها شركة "إل جي" الكورية الجنوبية.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الشركة الكورية، أعلنت عن أحدث أجهزتها المنزلية المضادة لكورونا، وهي ثلاجة منزلية ذكية، تعمل عبر الأمر الصوتي وتغني ملاكها عن التلامس.
وقالت الصحيفة أن أبواب هذه الثلاجة الجديدة من "إل جي"، يمكن فتحها عبر الأمر الصوتي، وهي امتدادا لمجموعة من الأجهزة المنزلية التي تقدمها "إل جي" للأسواق بقدرات تقنية ذكية، تحت مسمى تجاري "InstaView".
وتتميز ثلاجة "إل جي" الذكية الجديدة، بماسح بالأشعة فوق البنفسجية، لتطهير صنبور المياه في مقدمة الثلاجة، عند لمسه بشكل دوري.
وحتى الآن لم تعلن "إل جي"، عن تكلفة الثلاجة وموعد طرحها رسميا للأسواق.
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