الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 19 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن منشأ 14 من الحالات الجديدة في الخارج، وأضافت أن 7 من الحالات المحلية الثماني سُجلت في إقليم لياونينغ ورُصدت الثامنة في بكين.



وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا 21 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من 19 في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87093 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.