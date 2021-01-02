مقتل 4 من طالبان في غارة شرقي أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 4 عناصر من حركة طالبان في غارة جوية بولاية ننغرهار شرق أفغانستان، فيما أصيب 5 أشخاص في انفجار بالولاية ذاتها.
وقالت مصادر أمنية، إن 5 أشخاص أصيبوا إثر تفجير استهدف سيارة شرطة بولاية ننغرهار الأفغانية.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إحباط هجوم لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان حينها، مقتل 10 وإصابة 4 آخرين من عناصر طالبان بعد إحباط الهجوم.
وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.
وأسفرت أحدث الهجمات الإرهابية لطالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش ليل الأربعاء الماضي في شمال البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
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