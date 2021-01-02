حادث غامض.. انتحار دبلوماسية أممية في نيويورك

عثرت السلطات الأمريكية على دبلوماسية تعمل بالأمم المتحدة متوفاه في شقتها في مانهاتن بمدينة نيويورك عشية رأس العام الجديد.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن السيدة، لم تذكر اسمها، تبلغ من العمر 38 عاما، حيث عثر عليها ووجهها لأسفل مع وجود حزام حول رقبتها، في ما يبدو انتحارا.



وعثرت الشرطة في موقع الحادث على أدوية مضادة للاكتئاب وقارورتين من حبوب الميلاتونين- واحدة فارغة والأخرى فارغة تقريباً.

وقال هرنان أفيلا، العامل في المبنى السكني، لصحيفة، إن "السيدة عاشت بمفردها منذ عامين.. الجميع يشعرون بالحزن.. كانت شخصية لطيفة للغاية."

وأضاف هرنان إن "الدبلوماسية كانت تعيش بمفردها في شقة بالطابق الرابع"، واصفاً إياها بأنها شخصية هادئة كانت تخرج أحيانًا لتدخن.

ولم تجد الشرطة أي أدلة على وجود تلاعب يشير إلى جريمة قتل، كما لم جنسية الدولة، التي تنتمي لها الضحية.