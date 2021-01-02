11 نائبا جمهوريا يعترضون على فوز بايدن في جلسة 6 يناير

أعلن السناتور الأمريكي، تيد كروز، انضمامه لكتلة من 10 نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ سيعترضون على أصوات المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة خلال جلسة الكونجرس المقررة الأربعاء المقبل 6 يناير.

وقال السناتور تيد كروز، السبت، إنه انضم إلى كتلة من 10 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ ستثير اعتراضات الأربعاء المقبل، خلال جلسة الكونجرس، المقررة للإعلان رسميا عن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لبيان مشترك.



وأضاف كروز وعشرة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ، في بيان إنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس دونالد ترامب، دون أدلة، عن تزوير الانتخابات فيها، وسيدعون إلى إنشاء لجنة على نحو عاجل للتحقيق في مزاعم التزوير.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حتى الآن بخسارة الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث ردد مزاعم لا أساس لها حول "تزوير" الانتخابات وسرقتها منه.



ودعا ترامب أنصاره للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن، الأربعاء المقبل، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11 صباحا يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقًا".

واختتم تغريدته بعبارة: "أوقفوا السرقة" التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني يفترض أن يترأس الكونجرس نائب الرئيس مايك بنس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية، التي تمثل نتائج التصويت الشعبي.

وفى الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ سيقرأ بنس الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز.