70 قتيلا في هجمات إرهابية على قريتين بالنيجر

قتل نحو 70 مدنيا، السبت، في هجمات إرهابية متزامنة على قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.
وقال وزير الداخلية النيجري ألكاش ألهادا، إن "الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من حدود مالي".
وأوضحت مصادر أمنية، أن "نحو 49 قرويا قتلوا وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو".
وأضاف مصدر ثان، وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية في النيجر طلب أيضا عدم نشر اسمه، أن "نحو 30 قرويا آخرين قتلوا في قرية زارومداريي".
وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها إرهابيون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وقُتل المئات في هجمات وقعت العام الماضي بالقرب من الحدود الغربية مع مالي وبوركينا فاسو والحدود الجنوبية مع نيجيريا.
وتشهد النيجر، التي تعد إحدى دول منطقة الساحل الأفريقي المضطربة، هجمات متزايدة في ظل سعي الجماعات الإرهابية للسيطرة على المنطقة.
ويأتي الهجوم في الوقت الذي تجري فيه عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتظهر النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، السبت، تقدم الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم في سباق الحصول على مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان).
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