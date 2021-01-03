"السيادي" السوداني يتعهد بـ"نظام ديمقراطي" والقصاص للشهداء

تعهد مجلس السيادة السوداني ببناء نظام ديمقراطي مدني يحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على محاسبة قتلة الشهداء.

وقال محمد حسن التعايشي، عضو المجلس، خلال زيارته لتقديم واجب العزاء لأسرتي شهيدي الثورة شوقي الصادق 12 عاما ومحمد إسماعيل 14 عاما، بولاية النيل الأبيض، إن "الشهداء ستظل ذكراهم خالدة في تاريخ السودان باعتبارهم قدموا أرواحهم فداء لبناء وطن يسع الجميع".

وأضاف التعايشي: "نعمل بجد لمحاسبة ومساءلة كل الذين تسببوا في انتهاكات حقوق الإنسان التي راح ضحيتها عدد من شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أثناء مقاومتهم للنظام البائد".

ولفت إلى أن "من أهداف الحكومة الانتقالية وضع الأسس المتينة لبناء نظام ديمقراطي مدني يحقق العدالة الاجتماعية ويضع الأسس لنظام اقتصادي يحقق الكفاية بجانب وضع الحلول الجذرية لمعالجة قضايا الحرب.

وأشار أن تحقيق العدالة مطلب أساسي نعمل على تحقيقه ولا تراجع عنه، داعيا إلى العمل على بناء نظام عدلي وقضائي مستقل وقوي ثابت في السودان قادر على تحقيق أهداف الثورة والسعي لإيقاف كل أشكال القتل خارج القانون .

وتابع: "ليس من حق الأجهزة الأمنية المختلفة انتهاك حقوق المدنيين حتي إذا كانت ضدهم اتهامات خطيرة، ولا توجد لأي سلطة أمنية عدا الشرطة الحق في التحقيقات".

وطالب بـ"أهمية إيقاف القتل خارج إطار القانون ورفع الحصانة عن كل من تورط من الأجهزة الأمنية في ذلك وتقديمهم للعدالة وفق القانون".

ودعا إلى "تكاتف الجهود لوضع الأسس لبناء دولة السودان ومجابهة التحديات الماثلة أمام حكومة الفترة الانتقالية".