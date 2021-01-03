أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 يناير 2021.. ارتفاعات جديدة

زادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات السبت ،وسط توقعات بصعود المعدن الأصفر عالميا مع بداية الأسبوع.

وربح المعدن النفيس عالميا 25 بالمئة منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية،اليوم الأحد نحو 229.05 ريال (61.06 دولار)، مقابل 228.34 ريال (60.87 دولار) السبت.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في المملكة، فقد سجل نحو 200.42 ريال (53.43 دولار)، مقابل 199.80 ريال (53.26 دولار) أمس.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم الأحد ، عند مستوى 171.79 ريال (45.80 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 133.61 ريال (35.62 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 114.52 ريال (30.53 دولار).

سعر الأوقية

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، عند فتح تعاملات 7,123.81 ريال (1,899.60 دولار).

وقال أولي هانسن المحلل لدى بنك ساكسو "نتوقع مزيدا من التفوق لأداء الفضة في 2021 على أساس وجود المزيد من الظروف المواتية بفعل التحول نحو الطاقة الأكثر نظافة، مما يرفع الطلب الصناعي، إلى جانب التعافي الاقتصادي المتوقع، وهو ما يعود بالنفع على الفضة أكثر منه على الذهب".

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر أوقية الذهب (الأونصة) إلى مستوى قياسي جديد وهو 2300 دولار خلال العام الجاري 2021، في ظل استمرار انخفاض الدولار.