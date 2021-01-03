نكسة أخيرة لترامب.. رفض منح بنس سلطة تغيير نتيجة الانتخابات

رفضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الأحد، دعوى رفعها جمهوريون للمطالبة بمنح مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب سلطة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة.
الدعوى قدمها النائب الجمهوري لوي جوهرت، وعدد من الجمهوريين الآخرين لتوسيع السلطة القانونية لنائب الرئيس بنس لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأيدت لجنة من 3 قضاة في الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف، قرار قاضي المحكمة الأدنى، بأن المدعين من الحزب الجمهوري يفتقرون إلى الحق القانوني في رفع دعوى.
كان الحكم هو آخر نكسة للرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه الذين يتطلعون بشكل متزايد إلى بنس، لتحدي بروتوكولات الانتخابات العادية، عندما يترأس جلسة مشتركة للكونجرس، الأربعاء المقبل.
وكان رفض الدعوى متوقعا من خبراء قانون الانتخابات، وأن القاضي سيرمي القضية دون الوصول إلى الادعاءات الجوهرية الأساسية التي يزعمها المدعون الجمهوريون.
وعارض الجمهوريون في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية فوز بايدن وعرضوا "قوائم" بديلة للناخبين المؤيدين لترامب ليتم عدها، الأربعاء، لكن الخبراء يقولون إن "هذه الجهود ليس لها وزن قانوني".
ويزعم ترامب بلا دليل أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق ويرفض حتى الآن الإقرار بالهزيمة.
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