طريقة إظهار القرص الصلب الجديد SSD بأجهزة اللاب توب والحواسيب

يمكن للمستخدم توصيل الأقراص الصلبة الخارجية أو أقراص الحالة الساكنة SSD بالحواسيب وأجهزة اللاب توب بكل سهولة،
ولكن قد يتعذر في بعض الأحيان إظهار محتويات القرص الصلب في المستكشف Explorer بعد إعادة تشغيل الحاسوب أو اللاب توب.
ويمكن حل هذه المشكلة في الغالبية العظمى من الحالات عن طريق ما يعرف باسم إدارة وسيط البيانات، وذلك من خلال النقر على الزر الأيمن للفأرة على أيقونة ويندوز الموجودة أسفل جهة اليسار، حيث يجب هنا تهيئة القرص الصلب الجديد.
وللقيام بذلك يتعين على المستخدم البحث عن وسيط البيانات، الذي تظهر خلفه عبارة تشير إلى عدم تهيئته، وبعد ذلك يتم النقر عليه بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وفي القائمة التي تظهر عندئذ يتم اختيار بند "تهيئة وسيط البيانات".
ويتم تأكيد أسلوب القسم GPT المحدد مسبقا من خلال النقر على "موافق".
وفي الخطوة التالية يجب تنسيق القرص الصلب في الجزء العلوي من الشاشة، ويتم ذلك من خلال النقر بالزر الأيمن للفأرة على القرص الصلب المعني في القائمة الموجودة في النطاق العلوي من الشاشة.
بعد ذلك يمكن العثور على القرص الصلب الخارجي أو قرص SSD الجديد في المستكشف كالمعتاد.
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