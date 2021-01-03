بالذكاء الاصطناعي.. ازرع فدانين واحصل على إنتاج 720 فدانا

طورت شركة أمريكية ناشئة تعمل في مجال تقنيات الزراعة ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو فكرة جديدة ربما تساعد في مستقبل الأمن الغذائي.

يأتي ذلك في ظل غموض مستقبل الأمن الغذائي في العالم الذي بات يمثل مصدر قلق كبير، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد البشر بالتزامن مع تناقص مساحة الرقعة الزراعية.



وكانت منظمة "ناشونال جيوجرافيك" المعنية بحماية البيئة وتنبأت مؤخرا بأنه بحلول عام 2050، سيكون هناك أكثر من ملياري إنسان إضافي يتعين إطعامهم، في حين أن المساحات الصالحة للري والزراعة سوف تظل كما هي بدون تغيير.

ويرغب نات ستوري الذي سهم في تأسيس شركة "بلينتي" في اختراع أسلوب جديد للزراعة، وتدور فكرة ستوري حول إقامة حقول رأسية في أجواء مناخية يتم التحكم فيها بشكل اصطناعي.

وحصل هذا المشروع بالفعل على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من إيريك شميت الرئيس السابق لشركة جوجل وجيف بيزوس رئيس شركة أمازون ومن مصرف "سوفت بنك".

وتقول الشركة إن مساحة الحقل الرأسي لن تتجاوز 2 فدان ولكنها سوف توفر كمية من الخضراوات والفاكهة تعادل إنتاج حوالي 720 فدانا من الأرض الزراعية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فإنه سوف يتم التحكم في ظروف المناخ والإضاءة والري بواسطة روبوتات تعمل تحت منظومة للذكاء الاصطناعي.

وتهدف التجربة إلى أن تتواصل الزراعة في ظروف مثالية على مدار العام، فضلا عن إعادة تدوير الماء الناتج عن عملية التبخر الزراعي واستخدامه في الري مرة أخرى.

وتقوم منظومة الذكاء الاصطناعي بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال تعديلات بشكل مستمر على الظروف البيئية المحيطة مثل الحرارة وكمية المياه والضوء من أجل توفير أفضل ظروف لنمو المحصول.

وأكدت الشركة أن هذه الفكرة فعالة تماما، حيث إنها تتطلب مساحة أقل بنسبة 99% من الأرض الزراعية، وكمية أقل بنسبة 95% من مياه الري، مقارنة بأنشطة الزراعة التقليدية.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن نات ستوري قوله: "تخيل وجود مزرعة بمساحة 1500 فدان يتم دمجها داخل مساحة لا تزيد عن حجم متجر بقالة، مع تحقيق زيادة في المحاصيل الزراعية بواقع 350 ضعفا".

وأكد أنه في هذا العصر الذي تتأثر فيه أنشطة الزراعة بالأمراض وحرائق الغابات والأعاصير، سوف تلعب الفكرة التي تقدمها شركة بلينتي دورا رئيسيا في استقرار سلسلة الغذاء في المستقبل.