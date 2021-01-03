إيران تعايد شعبها بالعام الجديد بـ6 إعدامات

بدأت إيران عام 2021 بإعدام ستة سجناء، في خطوة تغرق هذا البلد في وحل سجله الحقوقي.

فاليوم الأحد، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أُلصقت لهما تهمة ارتكاب أعمال "إرهابية"، والثالث "القتل والسطو المسلح".



وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، إن الثلاثة أُعدموا شنقا في وقت مبكر اليوم، بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وكان اثنان وهما حسن دهواري وإلياس قلندرزهي، تم توقيفهما في أبريل/نيسان 2014، ووجهت لهم اتهامات عديدة بينها الانتماء لجماعة سنية.

أما الثالث فهو أمید محمودزهی، المدان بالسطو المسلح وقتل مدنيين، وفق المصدر نفسه.

وهذه هي العملية الثانية التي تنفذها السلطات الإيرانية منذ بداية العام الجديد، حيث أقدمت على إعدام ثلاثة سجناء سياسيين، سرا، في سجن "وكيل أباد" في محافظة خراسان، الخميس الماضي.

وأُدين الثلاثة بتهمة "الحرابة" لانضمامهم إلى "جماعة سرية"، هي "جبهة التضامن الوطني للسنة في إيران".

وقالت وكالة "هرانا" التابعة لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، إن الثلاثة الذين اعتقلوا مع ستة سجناء آخرين، عام 2015، تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم لعدة أشهر، جرى خلالها انتزاع اعترافات قسرية تلفزيونية منهم.

وشمل التعذيب-بحسب الوكالة نفسها- رش رذاذ الفلفل، والصعق الكهربائي، والتهديد باعتقال أفراد عائلاتهم واغتصابهم، وهي الوسائل التي تمارسها عناصر الاستخبارات الإيرانية ضد المعتقلين السياسيين في البلاد.