رُبع سكان دولة نفطية كبرى تحت خط الفقر.. أزمة مزدوجة

كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وأشارت وزارة التخطيط العراقية إلى أنها وضعت خططا ومعالجات لتقليل تلك النسب خلال العام الحالي.



وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن "الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية عام 2019 هي 20%، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد".

أضاف الهنداوي أن "الوزارة أعدت دراسة في النصف الثاني من سنة 2020 في شهر تموز الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، ووفق سيناريو توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة كبر الأزمة، فقد توقعت الدراسة في محورها الأول أنه إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمئة، عما كانت عليه قبل الأزمة، سيسهم بارتفاع نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة، أي حوالي 32 بالمئة، ويصبح عدد الفقراء 11 مليوناً و400 ألف يعيشون تحت خط الفقر".

واستدرك في القول: "أما المحور الثاني من الدراسة التي تم استكمالها فيما بعد، وبعد مراقبة الأسعار، فاتضح أن الأسعار لم ترتفع بالنسبة المتوقعة، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة فقط، وهذا ارتفاع طفيف بمقارنة ما حدث في دول العالم، وبموجب هذه الزيادة يكون الفقراء الذين يدخلون تحت خط الفقر هم مليونان و700 ألف فقير، يضافون إلى العدد المؤشر، ليصبح العدد الكلي هو 9 ملايين و600 ألف، ويشكلون حوالي 24.8 بالمئة، أي ما يقرب من 25 بالمئة، وبناء على هذه المعطيات فإن ربع سكان العراق هم تحت خط الفقر أو أل بذلك بقليل، إذا كان عدد سكان العراق هم 40 مليوناً".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "هناك إجراءات كثيرة يجري العمل بها حالياً ولاحقاً من العام الحالي، في ضوء استراتجية خفض الفقر في العراق، التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لغاية العام 2022، وبعد إعادة النظر ببعض مسارات هذه الاستراتيجية ووفقاً للمعطيات الجديدة، والمسار الآخر خطة التنمية الخمسية التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمعالجات للواقع العراقي".

إجراءات جديدة

وأوضح المتحدث أنه "من الإجراءات التي ستطبق خلال العام الحالي في موازنة عام 2021 تضمنت زيادة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بحوالي ترليوني دينار، بهدف زيادة قاعدة الشمول للفقراء، أي شمول أسر جديدة، وكذلك إذا كانت هنالك إمكانية زيادة الرواتب الممنوحة للمشمولين بهذه الشبكة".

مردفاً بالقول "هذا المسار رقم 1 وهو يمثل أحد المسارات المهمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معالجة الفقر، وهو أيضا وارد ضمن استراتجية تخفيض خط الفقر".

وكشف موقع "Worldometer" الأمريكي، في يوليو/تموز الماضي، أن مجموع سكان العراق خلال عام 2020 بلغ أكثر من 40 مليون نسمة.

وأوضح الموقع الأمريكي الذي يعنى بالنمو وازدياد الأعداد السكانية في العالم، أن معدل النمو في العراق بلغ 2.32%، وأن الكثافة السكانية تمثل 92 شخصاً لكل كيلو مترمربع.

وأشار إلى أن "العراق يشكل حالياً نسبة 0.52% من عدد نفوس العالم، وهو في المرتبة 36 من بين دول العالم الأخرى".

