مقتل 5 ونجاة قيادي ديني في انفجار بأفغانستان

قتل 5 أشخاص وأصيب 9 أخرين في انفجار بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، فيما نجا رئيس المجلس الديني للإقليم في الانفجار ذاته.

وأوضحت السلطات الأمنية أن مولاوي ميروايس كريمي كان قادما من العاصمة كابول فيما انفجرت قنبلة مغناطيسية، تم تثبيتها في سيارته.



وقال متحدث باسم قائد شرطة الإقليم إن الحادث الذي وقع في مدينة صياد عاصمة الإقليم أسفر عن مقتل 5 أشخاص آخرين وإصابة 9 عندما انفجرت القنبلة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة تلقي باللوم على طالبان في تلك الهجمات.

ومجلس الديني هو مجلس العلماء الأفغاني الوطني، الذي لديه العديد من المكاتب الإقليمية هو مؤسسة دينية ترعاها الدولة، التي ترفض مرارا هجمات طالبان المستمرة.

والجمعة، أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 4 عناصر من حركة طالبان في غارة جوية بولاية ننغرهار شرق أفغانستان، فيما أصيب 5 أشخاص في انفجار بالولاية ذاتها.

وقالت مصادر أمنية، إن 5 أشخاص أصيبوا إثر تفجير استهدف سيارة شرطة بولاية ننغرهار الأفغانية.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إحباط هجوم لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.