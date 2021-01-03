مقتل شخص في إطلاق نار بكنيسة بتكساس الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية،الأحد، مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس.

والأحد الماضي، فتح مسلح النار داخل صالة بولينج في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.



وقال دان أوشيا قائد شرطة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي حينها، إن "شخصًا اعتقل بعد إطلاق النار يعتقد أنه على صلة بالحادث".

ولم يكشف أوشيا مزيدا من المعلومات حول الشخص المعني أو الضحايا، لكنه أكد أن عملية الاعتقال تمت دون مقاومة وأن الشرطة لم تطلق النار.

وبحسب صحيفة "روكفورد ريجستر ستار"، فإن عام 2020 كان الأكثر دموية في المدينة بالنسبة لجرائم القتل، وفقًا لسجلات تعود حتى عام 1965.

وقُتل 35 شخصًا في المدينة هذا العام، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 31 شخصا عام 1996.