إيران تهدد الملاحة البحرية باحتجاز ناقلة نفط جديدة

احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر، لم تسمها، أنه جرى اقتياد السفينة للمياه الإقليمية الإيرانية.
وزعمت المصادر أن أحد أسباب توقيف هذه السفينة هو "تسببها بتلوث بيئي وكيميائي" في مياه الخليج.
وأظهرت الأقمار الصناعية توقف ناقلة النفط قبالة ميناء "بندر عباس" بعد ظهر اليوم، دون أي تفسير.
في هذه الأثناء، تحدث مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، عن تداخل وقع بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقْدم فيها إيران على احتجاز ناقلات نفط، في تهديد صارخ لطرق الملاحة الدولية.
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