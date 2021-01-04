الأمل يقود الأسهم الأمريكية للارتفاع في أول جلسات 2021

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الإثنين، بعد تصاعد الآمال بتعافي الاقتصاد سريعا بفضل اللقاحات.

واستهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة، في تداولات الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07%، إلى 30627.47 نقطة.

في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23%، إلى 3764.61 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54%، إلى 12958.522 نقطة.

وبدأت بريطانيا، الإثنين، توفير تطعيمات لسكانها من لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا.

مكاسب قياسية

وحققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة جميعها مكاسب سنوية قوية إلى مذهلة بالرغم من أن الاقتصاد عصف به فيروس كوفيد-19، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى عالم ما بعد الجائحة.

فعلى أساس سنوي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحا 16.3%، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 7.2%.

وتقدم ناسداك 43.6%.، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2009 بالنسبة للمؤشر الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه.