ولي عهد البحرين يترأس وفد بلاده بالقمة الخليجية

أناب عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئاسةوفد بلاده بقمة الخليج 41.
ويتوجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة غدا الثلاثاء، إلى السعودية لترؤس وفد البحرين في مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت البحرين ، في بيان أروجته وكالتها الرسمية" بنا" حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.
ويرافق ولي عهد البحرين وفد رسمي يضم كلا من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين.
وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.
قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية الجامحة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لكن الإشارات المتباينة التي صدرت خلال الأسابيع القليل الماضية تركت المراقبين في ارتباك بشأن مخرجاتها.
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