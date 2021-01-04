موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ساعة تراقب الأكسجين وفاتورة الهند

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Mi 11، الذي يمتاز بكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل وشاشة فائقة الجودة وبمعالج كوالكوم Snapdragon 888. أعلنت شركة ألدوكيوب Alldocube الصينية، اليوم الإثنين، إطلاق الشاشة الجوالة Expand X الجديدة. تخطت فاتورة إغلاق الإنترنت في الهند خلال العام المنقضي 2020، نحو 2.7 مليار دولار. أطلقت ريلمي الصينية أحدث إصدارتها من الساعات الذكية realme Watch S في مصر، والتي تعد جزء مهم من إستراتيجية إنترنت الأشياء.

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