السعودية عن القمة الخليجية: ستكون "موحدة للصف والكلمة"

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الإثنين، إن السعودية تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن سياسة المملكة العربية السعودية قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وقال إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها غدا الثلاثاء ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وأضاف أن القمة "ستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية الجامحة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لكن الإشارات المتباينة التي صدرت خلال الأسابيع القليل الماضية تركت المراقبين في ارتباك بشأن مخرجاتها.