"تريلا" تطلق أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالغاز الطبيعي بمصر والشرق الأوسط

شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، في القاهرة إطلاق مشروع تريلا.

المشروع يأتي كأحدي الفرص الهامة للمشاركة في تشغيل الشباب وفي إطار التوجه العام للدولة المصرية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، لتشغيل سيارات النقل الثقيل لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الديزل، تمهيد لإطلاق أول أسطول من سيارات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر والشرق الأوسط.

وقال محمود قنديل رئيس شركة تريلا للنقل والخدمات، إن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، وخاصة سيارات النقل الثقيل، لها العديد من الفوائد والمميزات علي رأسها توفر أكثر 50 ٪من تكلفة استهلاك الوقود، كما أنها سيارات صديقة للبيئة، حيث أن نسبة الانبعاثات الكربونية والعوادم في سيارات الغاز الطبيعي أقل بكثير بالمقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار، واقل بنسبة 50 ٪ في الضوضاء أيضا، كما أنها تساهم في توفير العمالة الصعبة نتيجة استيراد المواد البترولية بعكس الغاز الطبيعي التي تنتج منها مصر كميات كبيرة وتمتلك احتياطيات كبيرة منها مما يحقق العديد من العوائد علي الاقتصاد المصري.

وكشف قنديل إنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لتوفير 20 سيارة نقل ثقيل للشباب، من خلال توفير التمويل، وكذلك توفير التشغيل التجاري لها، وذلك في إطار توجه الدولة لإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلي الغاز الطبيعي.

وقال محمود قنديل، إن سيارات هي في الأصل مصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، وليست محولة، وتعمل في الكثير من الدول الأوروبية، كما تم تجربتها في أكثر من طريق وأثبتت كفاءة عالية.

وأضاف قنديل أن سيارات الغاز الطبيعي لها جدوي اقتصادية كبيرة ليس للدولة فقط وإنما لأصحابها أيضا حيث أنها أقل في استهلاك الوقود وكذلك في مصاريف الصيانة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع شركة طاقة لتوفير محطات منتقلة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي، متوقعا حدوث زيادة كبيرة في محطات الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.