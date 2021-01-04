ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
كشفت شركة شيفروليه النقاب عن سيارتها بولتBOLT EUV الجديدة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي.
كشفت شركة تويوتا، اليوم الإثنين، النقاب عن السيارة C+Pod الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تم تجهيزها بمقعدين فقط.
أعلنت شركة مرسيدس بأنها ستجهز سيارتها EQS الجديدة بشاشة XXL فائقة بهدف رفع مستوى نظام المعلومات والترفيه ووسائل الراحة في السيارة.
شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، في القاهرة إطلاق مشروع تريلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. أول تريلا بالغاز و ذكاء مرسيدس EQS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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