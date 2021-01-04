5 دول جديدة تنضم لمجلس الأمن.. مقاعد غير دائمة

انضمت خمس دول جديدة، وهي الهند المكسيك النرويج إيرلندا وكينيا، رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي في مقاعد غير دائمة.

وستشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين.



وشارك الخماسي الجديد في أول اجتماع يهدف إلى الموافقة على جدول أعمال اقترحته تونس الرئيس الحالي للمجلس.

ويتمتع الأعضاء الدائمون، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض "الفيتو".

وفي حين تم استخدام "الفيتو" من قبل كل من الأعضاء الدائمين عشر مرات أو أقل من 1990 إلى 2000، تم استخدامه في 31 مناسبة من 2010 إلى 2019، وخمس مرات في العام الماضي وحده، بحسب ما أحصت "اس سي بروسيدير"، الوسيلة الإخبارية المتخصصة.

وينشط مجلس الأمن في العديد من مناطق النزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم، من خلال أكثر من 12عملية لحفظ السلام بمشاركة نحو 100 ألف جندي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.