"صفقة سرية".. الغنوشي يخطط لبيع "الخطوط التونسية" لقطر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل التونسية عن عقد صفقة سرية بين الإخواني راشد الغنوشي وشركة قطرية لبيع شركة الخطوط الجوية التونسية.

فمخططات الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، انطلقت منذ سنوات عن طريق العمل على إضعاف إيرادات الشركة من خلال إغراقها بالتعيينات المشبوهة واحتكار إدارتها، بحسب المصادر.



وعلى مدار السنوات الماضية أدار وزارة النقل التونسية عددا من الوزراء المنتمين لتنظيم الإخوان على غرار عبد الكريم الهاروني من سنة 2012إلى 2013 ، وأنور معروف من سنة 2019 إلى 2020 .

وبينت المصادر لـ" دوت الخليج الإخبارية" أن الغنوشي دفع باتجاه تعيين ألفة الحامدي، في منصب مدير شركة الخطوط الجوية التونسية تحت عنوان وهمي هو إصلاح الشركة التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.

ويأتي التعيين حسب بلاغ لوزارة النقل التونسية لسد الشغور في المنصب الذي استمر منذ يوليو/ تموز الماضي بعد إقالة إلياس المنكبي، في وقت تشهد فيه خطط إصلاح الشركة مسارا متعثرا.

وجاء في بيان للوزارة التونسية أن "ألفة الحامدي ستتولى تطوير خطة العمل الاستراتيجية لإنقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لاكسابها القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والإفريقية".

وبحسب سيرتها التي قدمتها الوزارة التونسية، فإن ألفة الحامدي، الحاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من المدرسة المركزية بمدينة "ليل" الفرنسية، تعتبر خبيرة دولية في مجال إدارة المشاريع الكبرى وصاحبة ابتكار لتطوير استراتيجية المشاريع.

وحسب بيانات في شركة الخطوط التونسية فإن ديون الشركة التونسية للخطوط الجوية بلغت ثلاثة آلاف مليار دينار (مليار دولار ) على امتداد سبعة سنوات منذ تولي القيادي الإخواني عبد الكريم الهاروني وزارة النقل سنة 2012 .

وعادت المصادر المطلعة لتؤكد أن الشركة عانت من الديون التي راكمها الوزير الإخواني، الذي قام بتعيين قرابة 1000موظف من أنصار حزبه في مطلع 2013 دون مراعاة للموازنة المالية للمؤسسة .

يذكر أن الشركة التونسية للخطوط التونسية كانت تحقق سنويا ألف مليار قبل سنة 2010،حسب ما صرح به فوزي العلوي القيادي النقابي بالشركة.