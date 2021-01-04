مستشار عاهل البحرين: نتطلع لقمة خليجية تحقق مستقبلا أفضل للمنطقة

أعرب نبيل بن يعقوب الحمر مستشار العاهل البحريني لشؤون الإعلام عن أمله في أن تحقق القمة الخليجية مستقبلا أفضل للمنطقة.

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها بالعلا السعودية، الثلاثاء، اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار الخليجي.



وقال مستشار العاهل البحريني لشؤون الإعلام في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية": نأمل أن تتحقق رؤية قادة الخليج في تأسيس مستقبل أفضل لبلادنا وشعوبنا، مع ضرورة تأكيد الاحترام المتبادل بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف المسؤول البحريني، أن "كل شخص خليجي يتمنى الخير لدول الخليج، إذا كانت تتوافق مع مصالح كل الدول".

وحول مدى تفاؤله من نتائج القمة الخليجية، وتعزيز الحوار الخليجي، قال "الحمر" إن "التفاؤل يجب أن يكون دائما أمام الجميع، وحين تجتمع قيادات مجلس دول التعاون الخليجي، فلابد أن تتحقق مصلحة بلادنا وشعوبنا وهذا ما نؤكد عليه".

وأناب عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة وفد بلاده بقمة الخليج 41.

ويتوجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، إلى السعودية لترؤس وفد البحرين في مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رسمي يضم، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكدت البحرين حرصها على دعم مسيرة مجلس التعاون وتوطيد أواصر التعاون لتعزيز ما فيه الخير لمواطني الخليج.