واشنطن تهاجم تخصيب إيران لليورانيوم: "ابتزاز واضح"

اعتبرت واشنطن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى "ابتزازا واضحا".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% "ابتزاز واضح".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الإثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.



وقالت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن في وقت سابق، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت اليوم الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له الإثنين، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال إن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي إن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مهتمان بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

من جانبه، دعا خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى فرض عقوبات على إيران بسبب خططها لتخصيب اليورانيوم.

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن بلاده لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.

وقال نتنياهو في بيان إن "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى إبراز المزيد من النية في تطوير برنامج نووي عسكري".