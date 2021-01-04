موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. مستقبل بيتكوين وكذب أردوغان وقرار أوبك+

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شكك نصف الأتراك في الأرقام الصادرة عن نظام أردوغان خاصة المتعلقة بمعدلات التضخم.

تتجه مجموعة أوبك+ لتثبيت إنتاج النفط خلال شهر فبراير/ شباط المقبل، بسبب ضعف الطلب وسط إجراءات عزل عالمية لوقف انتشار فيروس كورونا.

حدد خبراء في العملات المشفرة احتمالات انهيار العملة الافتراضية الأشهر " بيتكوين" من قمتها التاريخية بعد نجاحها في تقليص خسائر الإثنين.



واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في تعاملات مساء اليوم الإثنين، بالتزامن مع قفزة جديدة لأسعار المعدن النفيس عالميا.

شددت الإمارات على مضيها في تنفيذ المشاريع التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني ومنظومة التنمية.



كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، الإثنين، عن دخول الوزارة مرحلة "الحسم" النهائية مع شركة "كوكاز الكورية".

أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية الإثنين أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات إسترلينية (6.70 دولار) .

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الإثنين، بعد تصاعد الآمال بتعافي الاقتصاد سريعا بفضل اللقاحات.

حقق مركز دبي للسلع المتعددة رقما قياسيا بتسجيل 2025 شركة جديدة في عام 2020.



تراجعت أسعار النفط في منتصف تداولات الإثنين بعد أن لامست في بداية التداولات مستوياتها قبل تفشي جائحة كورونا.

أعلنت روسفي جايتوس الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية عن اكتمال 87% من إنشاء الجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020.

بدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة 2% في منتصف تداولات الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى في نحو شهرين.

يعارض معظم خبراء تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.

