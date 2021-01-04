أفاد مصدر أمني، الإثنين، بأن تنظيم داعش الإرهابي نفذ خلال وقت متقارب هجومين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد.
وقال المصدر الأمني إن الهجمات استهدفت قطعات عسكرية عند أطراف بغداد، مشيراً إلى مقتل جندي وصد الهجوم من قبل الجيش العراق.
وقال المصدر في حديث لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "قوات الجيش صدت هجوماً لمجاميع إرهابية تابعة لتنظيم داعش، استهدفت أحد أبراج المراقبة بالقرب من ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".
وأضاف أن الهجوم لم "يخلف إصابات بين صفوف الجيش، كما أن المسلحين لاذوا بالفرار".
وقبل ذلك بوقت قصير قتل جندي بالجيش العراقي خلال اشتباكات مع إرهابيين في قرية المروح بقضاء الرضوانية، غرب بغداد.
وأوضح المصدر، أن جندياً عراقياً قتل خلال اشتباكات مع "مجاميع إرهابية" في قرية المروح بقضاء الرضوانية غرب بغداد.
وتتصاعد حدة هجمات داعش في استهداف المدن والقطعات العسكرية منذ مطلع العام الحالي ، رغم خسارته لأغلب مواره المادية واللوجستية التي حصل عليها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014.
وبات التنظيم قادراً على نقل هجماته من المناطق الحدودية والاماكن الوعرة الى داخل المدن وصولا الى تهديد العاصمة في اكثر من مرة، فيما تستمر السلطات الامنية العراقية في مطادرة مسلحي داعش وملاحقة خلاياه النائمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش العراقي يصد هجومين لداعش ببغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.