سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021.. تراجع جديد

خسر سعر الدولار في سوريا، اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 25 ليرة،فيما استقر لدى البنوك.

وسجل سعر الليرة السورية خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية 2860 للشراء و 2885 للبيع .



وتراجع سعر العملة السورية أمام اليورو والإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.

وفي البنوك الرسمية بقي سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

الليرة والاقتصاد المنهار

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدت العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وقفز سعر اليورو الأوروبي إلى 3497 ليرة للشراء و3533 ليرة للبيع،كمازاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 3935 ليرة للشراء و3979 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي السوق السوداء زاد سعر الريال السعودي إلى 767 ليرة للشراء و777 ليرة للبيع،كما قفز سعر الدرهم الإماراتي إلى 783 ليرة للشراء و792 ليرة للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي إلى 9476 ليرة للشراء و9583 ليرة للبيع.