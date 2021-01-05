سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية (السوداء).

وسجل متوسط سعر اليورو لدى السوق الموازية الجزائرية 219.75 دينار للشراء مقابل 220.75 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



وبلغ سعر العملة الأوروبية لدى بنك الجزائر المركزي 162.12 دينار للشراء، و162.16 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنوك 132.27 دينار للشراء و132.29 للبيع، فيما بلغ الدولار لدى تعاملات السوق السوداء 180 دينارا للشراء و 182 للبيع.

أما الجنيه الإسترليني فبلغ في السوق الموازية 246.38 دينار للشراء و 249.12 للبيع، وفي البنوك تراجع السعر إلى 181.05 دينار للشراء، و181.12 للبيع.

عملات عربية

وبلغ سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية في الجزائر 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع، فيما سجل في بنك الجزائر المركزي 35.260 دينار للشراء، و35.266 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية (السوداء)، 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع، فيما سجل لدى البنوك الرسمية سعر 36 دينارا للشراء، و36.02 للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي فقد بلغ لدى البنوك 434.55 دينار للشراء و435.74 دينار للبيع.

ووقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، قانون موازنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19.

أول اجتماع

وترأس عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، الإثنين، أول اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالبلاد في 2021 بعد عودته إثر تلقيه العلاج بألمانيا جراء إصابته بكورونا.

ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجيش الجزائري والحكومة لـ"أخذ الحيطة والحذر" لتمكين البلاد من مواجهة تحديات 2021، خاصة مع التطورات الإقليمية المحيطة بالجزائر.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المفترض أن تشهد الجزائر ركودًا بنسبة 5.2% في عام 2020.

في المقابل توقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في موازنة 2021، قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) مقابل 2380 مليار دينار في 2020 أو ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.