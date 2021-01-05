سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 5 يناير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، واستقرت أسعار الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى 19.27 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

أعلى سعر لليورو



وجاء أعلى سعر لليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.21 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، في بنك البركة.



وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك 19.17 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.15 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

9 اتفاقيات بحرية جديدة

ووقعت، 9 اتفاقيات بحرية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بينها 7 اتفاقيات لاستكشاف مكامن الغاز في غرب وشرق المتوسط.

وقالت وزارة البترول المصرية، الجمعة، إن الاتفاقيات التي وقعها الوزير طارق الملا تستهدف البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتم توقيع الاتفاقيات مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، فيما يقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما يزيد على مليار دولار، لحفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وعلى موقع البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.54 جنيه للبيع، مقابل 21.44 جنيه للشراء و 21.57 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري إلى 51.55 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع، مقابل 51.47 جنيه للشراء و 51.95 جنيه للبيع، أمس.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.