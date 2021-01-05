سيدة أعمال نمساوية تعلم السعوديات قيادة السيارات

في العلاقات بين الدول والشعوب، هناك أحداث يمكن أن يراها البعض عادية، لكن المدققون يرونها فرصة لتعميق الصلات؛ سياسية كانت أو شعبية.
هذا بالتحديد ما يحدث في الوقت الراهن مع خبر تعاقد سيدة أعمال متخصصة في مدارس تعليم السيارات في النمسا، على تعليم النساء قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية.
وخلال حياتها العملية الطويلة، شهدت سوزان بروهاسكا، بصفتها مالكة مدرسة لتعليم قيادة السيارات في إقليم النمسا السفلي، الكثير من الأحداث والخبرات الحياتية، لكنها تقف على حافة مغامرة جديدة ومختلفة كليا في السعودية.
وترأست بروهاسكا شركة عائلتها المتخصصة في تعليم قيادة السيارات في النمسا السفلى لمدة 16 عاما، قبل أن تستقيل من منصبها في يوليو/تموز 2019.
وتنتظر السيدة النمساوية حاليا انفراجة في أزمة فيروس كورونا، لتنفيذ عقد أبرمته مؤخرا لتعليم النساء قيادة السيارات في السعودية.
وقالت بروهاسكا في تصريحات لصحيفة "كرونه" النمساوية، الثلاثاء: "في البداية، أصابني الاندهاش عندما تلقيت رسالة تحمل عرضا غير عادي للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لتعليم النساء قيادة السيارات".
وتابعت: "بعد الفحص الدقيق للعرض، ومناقشة شركة (تي تي أي) النمساوية التي تنظم التعاون التدريبي مع السعودية، قلت لنفسي: لم لا، سأفعل ذلك، أنه أمر يستحق".
ووفق "كرونه"، تنتظر بروهاسكا إنفراجة في أزمة كورونا، لبدء العمل في السعودية، وتتطلع لذلك بشغف كبير، بل إن نمط الحياة اليومية هناك وانقسام يومها المنتظر بين مقر إقامتها والعمل، يمثل تحديا خاصا بالنسبة لها.
وقالت بروهاسكا: "سيكون الأمر مثيرا، لكني سعيدة بالتجربة؛ نحن نعطي المرأة قطعة من الحرية".
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