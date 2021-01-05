أخطاء لا يصفح عنها بوتين.. أبرزها الخيانة

كشف الكرملين، الثلاثاء، عن الأخطاء التي لا يقبلها ولا يصفح عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحسب وكالة "سبوتنيك"، إلى أن :"بوتين تغير نوعا ما.. لقد أصبح لم يعد يقبل بعض المظاهر السلبية".



وأضاف بيسكوف أن "بعض الأشخاص يرتكبون أخطاء دون فعل أي شيء، وهذه أخطاء لا تغتفر، أما ارتكاب الأخطاء أثناء تأدية العمل فهذا الأمر طبيعي، وليس جريمة".

وردا على سؤال عما إذا بوتين رجلاً قاسياً، قال بيسكوف: "في حال تم ارتكاب الخيانة أو السرقة، فهو قاس، لا يرحم".



وخلال المؤتمر السنوي للرئيس الروسي، في 12 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وجه بوتين عدة اتهامات لواشنطن، حيث حملها مسؤولية بدء سباق تسليح جديد، والوقوف وراء اتهام موسكو بتسميم أليكسي نافالني.





كما أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أسئلة الصحفيين والمواطنين الروس، حول قضايا داخلية وخارجية ملحة.

وقال بوتين إن موسكو اضطرت لتطوير أسلحة فائقة للصوت ردا على قيام الولايات المتحدة ببدء سباق تسليح جديد.

وردا على سؤال بشأن خطورة سباق تسلح جديد، قال بوتين، "إنه يحدث بالفعل وهذا واضح".

وسبق أن حث بوتين واشنطن على الموافقة على تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من التسليح لمدة عام، وهي آخر اتفاقية باقية تحفظ التوازن النووي بين البلدين وينقضي أجلها في فبراير/شباط.

وعبر بوتين عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيفتح حوارا بهذا الشأن، لكنه أضاف "نحن في حاجة لبعض رد الفعل من شركائنا الأمريكيين".





وعن اتهام موسكو بتسميم المعارض أليكسي نافالني، قال بوتين إن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن أجهزة الأمن الروسية سممت السياسي المعارض أليكسي نافالني، هي جزء من مخطط تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتشويه سمعته.

وأضاف، أن نافالني ليس على درجة من الأهمية تستدعي استهدافه.

وفي 11 أكتوبر/ تشرني الأول الماضي، احتفل الرئيس الروسي بعيد ميلاده الـ 68.

وقال فلاديمير بوتين، حينها، إنه ينتظر التهاني من أقاربه والأصدقاء خلال مناسبة عيد ميلاده.

وأكد، خلال مقابلة بثتها قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن أحفاده يقدمون له الهدايا المصنوعة يدويا والرسومات في أعياد ميلاده.





وأضاف الرئيس الروسي، عندما سئل عما يقدمه له أحفاده، قائلا: "هدايا مصنوعة يدويا والرسومات والتهاني".



وتابع القيصر الروسي :"في حال لم يكونوا إلى جانبي في عيد ميلادي، فلابد أن يتصلوا بي ويظهرون أنفسهم بطريقة ما"، لافتاً إلى أنه ينتظر التهاني، في المقام الأول، من الأقارب والأصدقاء والأحفاد.