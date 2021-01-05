عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "صناعة الصلب" بإيران

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت قطاع صناعة الصلب.

وتأتي الخطوة الأمريكية عقب إعلان طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

واعتبرت واشنطن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى "ابتزازا واضحا".



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الإثنين، إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% "ابتزاز واضح".

من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي، على أن تخصيب إيران اليورانيوم بزيادة 20% مخالفة كبيرة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال إن تلك الخطوة سيكون لها "تبعات مهمة"، في إشارة إلى عزمه فرض عقوبات على طهران.

والثلاثاء، قالت الخارجية الروسية، إن إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو ابتعاد عن الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن " موسكو تتابع عن كثب أعمال الجانب الإيراني في منشأة فوردو واستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %".

من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % بالمخالفة للاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وأوضحت الوكالة إن المفتشين يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن في وقت سابق، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت اليوم الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.