واشنطن تشيد بالتعاون مع الإمارات وتتوعد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن التعاون الأمني بين دولة الإمارات وواشنطن تطور كثيرًا.

وقال بومبيو، خلال مقابلة صحفية مع تليفزيون بلومبيرج، إنه :"سنبيع للإمارات معدات متطورة للأغراض الدفاعية".

وعن زعزعة إيران لاستقرار المنطقة، قال بومبيو، إن "دول الخليج لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد إيران".

وأضاف أن إيران لا تحاول اختراق أنظمة الحكومة الأمريكية فقط بل تشن هجمات سيبرانية على أنظمة القطاع الخاص والتجاري.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات بقوة ضد النظام الإيراني ومن يساعدونه على تنفيذ أجندته الخبيثة للقمع والإرهاب.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، إقرار بلاده تزويد الإمارات بقدرات دفاعية متطورة.

وشملت الموافقة ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35 لايتنينج 2" ، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة "إم.كيو-9بي" ومجموعة من الذخائر "جو-جو" و"جو-أرض".

وأكد بومبيو أن بلاده تعتزم الموافقة على بيع عتاد دفاعي متطور للإمارات بقيمة 23.37 مليار دولار .

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد بيان إماراتي أمريكي مشترك التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما.



وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي بينهما، يعزز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وشدد البيان على التزام الإمارات وأمريكا بتطوير العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بينهما من خلال إطلاق هذا الحوار الاستراتيجي الجديد.

وجاء انطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الأمريكي كدليل على الجهود المبذولة لكل من الدولتين الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين كشريكين في السلام.

كما جاء في أعقاب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة.