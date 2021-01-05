البيان الختامي لقمة العلا.. تعزيز وحدة الصف وحفظ الأمن

أكد قادة الخليج، الثلاثاء، حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون.

وشدد قادة الخليج، في البيان الختامي، لقمة العلا في السعودية، على أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على توليه رئاسة المجلس الأعلى في دورته الـ41، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كل المجالات.

عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحكومته، خلال فترة رئاسة بلاده للدورة الـ40 للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

وهنأ المجلس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، على استلام مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.

وشدد المجلس على رغبة دولة في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

أشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعي الخيرة والمخلصة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله، لرأب الصدع بين الدول الأعضاء.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره لجهود الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، أمير دولة الكويت، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا الشأن.



